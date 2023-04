Golden Independence kündigt Erwerb von Mineralclaims im Yukon an

„Der Erwerb dieser Claims, ohne dass eine nennenswerte Gegenleistung zu entrichten war, stellt eine wertsteigernde Transaktion dar, die uns Zugang zu einem aufstrebenden Goldgebiet im Yukon bietet“, so Jeremy Poirier, CEO von Golden Independence. „Wir sind derzeit dabei, alle historischen Explorationsdaten dieser Projekte zusammenzutragen, um die besten nächsten Schritte für die Projekte zu bestimmen. Es gibt eine Reihe von sehr aussichtsreichen hochgradigen Proben, die bisher nicht genauer untersucht worden sind.“

Abbildung 1: Regionale Karte mit den Standorten der Projekte

Projekt HY-Jay

Das Projekt HY-Jay besteht aus 198 Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 4.110 Hektar, die an der nordwestlichen Ecke des Projekts 3 Aces von Seabridge Gold liegen und im Westen an das Projekt Golden Culvert von Stratabound Mineral angrenzen. Im Zuge früherer Explorationsarbeiten konnten drei Gebiete mit Goldanomalien im Gestein und im Boden (die Zonen Zig Zag, East Ridge und West) abgegrenzt werden, die allesamt in einem ähnlichen geologischen Milieu vorkommen wie jene, die auf dem angrenzenden Projekt 3 Aces gemeldet wurden. Die Zone West zeichnet sich durch eine 1,4 Kilometer lange, nach Nord-Nordwesten verlaufende Anomalie aus, während sich die Zone East Ridge über eine Länge von etwa 0,9 Kilometern, 800 Meter östlich der Zone West, erstreckt. Frühere Explorationsarbeiten in den Zonen West und East Ridge lieferten Werte von mehr als einem Gramm pro Tonne Gold aus in Metasedimenten lagernden Quarzerzgängen, einschließlich eines Spitzenwerts von 144 g/t Gold. Stichprobenahmen aus Quarz-Arsenopyrit-Erzgangmaterial in der Zone Zig Zag lieferten bedeutende Goldwerte. Die Proben wurden in einem großen Feld von verdeckten Metasediment- und Phyllitausbissen sowie aus Lesesteinen entnommen. Die Ergebnisse von sieben Stichproben reichten von 2,19 g/t Gold bis zu einem Höchstwert von 47,0 g/t Gold. (Quelle: Pressemeldungen von Bearing Resources Ltd. vom 24. November 2011 und 8. November 2016)