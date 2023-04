China erlässt Haftbefehl gegen Unabhängigkeitsaktivisten aus Taiwan

PEKING (dpa-AFX) - Mehr als acht Monate nach seiner Festnahme hat Chinas Justiz die Strafverfolgung gegen einen Unabhängigkeitsbefürworter aus Taiwan eingeleitet. Wegen des Verdachts separatistischer Aktivitäten erließ die Staatsanwaltschaft in der Stadt Wenzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang einen Haftbefehl gegen Yang Chih-yuan, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Peking berichtete. Dieser formelle Schritt bedeutet in China meistens, dass dem Beschuldigten auch der Prozess gemacht wird.

Der bekannte Aktivist war Anfang August in China festgenommen worden, als die Spannungen um Taiwan mit dem Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in der demokratischen Inselrepublik einen Höhepunkt erreicht hatten.