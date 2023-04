Paketdienst UPS wird zurückhaltender für laufendes Jahr

ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Paketdienst UPS wird angesichts geringerer Sendungsmengen etwas zurückhaltender für das laufende Jahr. Beim Umsatz peilt der Konzern jetzt mit 97 Milliarden US-Dollar (87,8 Mrd Euro) nur noch das untere Ende der ursprünglichen Spanne an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Bei der bereinigten operativen Marge legt sich UPS jetzt auf rund 12,8 Prozent fest. Vorher hieß es noch, sie könne zwischen 12,8 und 13,6 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr lag sie bei 13,8 Prozent.

Das Management verweist auf weiter unter Druck stehende Sendungsmengen und eine anhaltende Nachfrageschwäche in Asien. In den ersten drei Monaten seien die Volumina niedriger ausgefallen als erwartet, erklärte UPS-Chefin Carol Tomé laut Mitteilung.

Im ersten Quartal verbuchte der Post-Konkurrent erneut einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar, der operativer Gewinn verringerte sich um knapp 22 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Das kommt allerdings nicht überraschend: Bereits Ende des Jahres hatte UPS angekündigt, dass sich das Management auch im neuen Jahr auf geringere Erlöse einstelle./knd/jha/

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 168,0EUR gehandelt.