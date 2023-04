Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch kündigen neuen Firmennamen an Aus INVICTA Real Estate wird INVENIO Real Estate (FOTO)

Neuburg an der Donau (ots) - Die INVICTA Real Estate ändert ihren Namen zu

INVENIO Real Estate - und rückt damit unter das Dach der INVENIO

Unternehmensgruppe, zu der auch die INVENIO Finance zählt. Wie die

Geschäftsführer Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch mitteilten, ermöglicht die

Namensänderung es ihnen, ihr spezielles Immobilienkonzept, durch das die INVENIO

Real Estate erstklassige Deals und gesellschaftlichen Mehrwert in sich vereint,

bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Damit ist für die Unternehmensgruppe ein

weiterer wichtiger Schritt in Richtung Zukunft getan.



Die Geschäftsführer Johannes Wiedemann und Jonas Dorsch: "Die Mieten in

Deutschland steigen weiter. Seit Jahren ist die Nachfrage nach Wohnraum größer

als das Angebot. Mit unserem besonderen Konzept ermöglichen wir unseren Kunden

die Anlage in einzigartige Immobilien in den besten Lagen Deutschlands - und das

bei starker Rendite und maximaler Sicherheit. Daran wird sich durch die

Namensänderung nichts ändern. Allerdings haben sich unsere Werte und unsere

Ausrichtung in den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahren deutlich gewandelt und

weiterentwickelt. Diese Tatsache soll sich in unserem neuen Namen

widerspiegeln."