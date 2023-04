Vertrieb der Zukunft RWKMP® Unternehmensberatung geht mit neuem Coaching-Programm an den Start (FOTO)

Münster (ots) - Die RWKMP® Unternehmensberatung wartet nun neben dem bisherigen

Beratungsangebot auch mit einem exklusiven Coaching auf. Wie Geschäftsführer

Sascha Röwekamp berichtet, soll das neue Coaching-Programm "Vertrieb der

Zukunft" Inhaber von Autohäusern künftig noch besser dabei unterstützen,

Erfolgskonzepte für den hybriden Vertrieb zu schaffen. In acht Schritten führt

der Experte seine Coachees auf dem Weg vom Ist-Zustand zu einem Vertriebsmodell,

das auch in Zeiten von Digitalisierung und Direktvertrieb konkurrenzfähig bleibt

- und damit in den Vertrieb der Zukunft.



Geschäftsführer Sascha Röwekamp: "Aktuell steht die Autobranche vor enormen

Herausforderungen: Händler steigen in den Direktvertrieb ein, Kunden wandern

vermehrt zu digitalen Anbietern ab und die Medien sprechen schon jetzt vom

Autohaussterben. Diese Entwicklungen verunsichern Mitarbeiter in Autohäusern,

während Führungskräfte vielerorts zu stark im Tagesgeschäft verstrickt sind, um

an Lösungsansätzen zu feilen. Zudem glauben viele Geschäftsführer, ein Autohaus

müsse sich neu erfinden, um mit der neuen Konkurrenz mithalten zu können. Wir

von der RWKMP® wollen unseren Kunden zeigen, dass es auch anders geht - und das,

ohne alles umkrempeln zu müssen."