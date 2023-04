Berlin (ots) - "Der Vorschlag der Europäischen Kommission überfordert unseremittelständisch geprägte Unternehmerschaft völlig. Wir als BGA unterstützenausdrücklich die Einhaltung und Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen undMenschenrechten entlang der Lieferkette. Aber der Richtlinienentwurf übertrifftdas deutsche Lieferkettengesetz in vielen Anwendungsbereichen und birgt einenenorm hohen bürokratischen Aufwand", so Dr. Dirk Jandura, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen anlässlich derAbstimmung im Rechtsausschuss über den Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zuSorgfaltspflichten von Unternehmen."Gerade für kleinere Unternehmen, die zumindest mittelbar von der Richtliniebetroffen sein werden, ist dies schlichtweg nicht zu schultern. Wir schwächen sounsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Drittländern", so Jandura weiter. "Wirfordern daher eine generelle Ausnahme von KMU, eine Maximalharmonisierung dernationalen Richtlinien und eine Beschränkung der zivilrechtlichen Haftung. Aucheine Positiv-/Negativ-Liste würde uns die Arbeit deutlich vereinfachen.""Besonders kritisch sehe ich die Gefahr, dass sich Unternehmen aus Entwicklungs-und Schwellenländern zurückziehen könnten, weil sie die ihnen auferlegtenAdministrations- und Dokumentationspflichten nicht mit wirtschaftlichvertretbarem Aufwand bewältigen könnten. Das würde die entwicklungsförderndeWirkung globaler Wertschöpfungsketten schwächen und den Zweck des Gesetzeskonterkarieren!", schließt der Großhandelspräsident.Berlin, 25. April 2023Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5493839OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.