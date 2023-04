Desert Gold Ventures - Neuer Gold-in-Schneckenbohrer-Wert von 2.680 ppb verdeutlicht zusätzliches Potenzial für Erweiterung von Goldlagerstätte Mogoyafara South von Desert Gold im Westen von Mali

Delta (British Columbia), 25. April 2023 / IRW-Press / – Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX-V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, neue Gold-in-Schneckenbohrer-Explorationsziele bei seinem Projekt SMSZ bekannt zu geben. Die unerprobten Anomalien liegen unterhalb einer oberflächennahen Lateritdeckschicht in der Nähe der unternehmenseigenen Goldlagerstätte Mogoyafara South mit 413.000 oz (siehe Pressemitteilung von Desert Gold vom 17. Januar 2022).

Das 440 km² große Projekt SMSZ von Desert Gold ist nach einem 43 km umfassenden Abschnitt der produktiven Scherzone Senegal Mali (die „SMSZ“) benannt und liegt über diesem. Die SMSZ steht mit sieben Goldlagerstätten in Zusammenhang, die sich sowohl nördlich als auch südlich entlang des Streichens des unternehmenseigenen Projekts SMSZ befinden, einschließlich der Mine Fekola von B2 Gold, der Minen Gounkoto und Loulo von Barrick sowie der Minen Sadiola und Yatela von Allied Gold. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, ist das Projekt SMSZ das größte zusammenhängende, nicht produzierende Landpaket in dieser äußerst vielversprechenden Struktur (siehe Abb. 3).

Im Februar 2023 schloss Desert Gold im Gebiet der Lagerstätte Mogoyafara South und in der Konzession Kousilli West im nordwestlichsten Teil des Konzessionsgebiets 445 Bohrlöcher mit insgesamt 2.067 m ab (Standorte siehe Abb. 4). Alle Gold-in-Schneckenbohrer-Werte von über 50 ppb gelten als anomal, wobei Gold-in-Schneckenbohrer-Werte von über 100 ppb als hohe Priorität erachtet werden. Dieses Programm führte zur Entdeckung eines außergewöhnlichen Schneckenbohrlochs, das einen Goldwert von 2.680 ppb innerhalb eines 100 m mächtigen Gebiets mit anomalen Gold-in-Schneckenbohrer-Werten ergab. Diese anomalen Schneckenbohrerwerte befinden sich entlang eines etwa 1.000 m langen, in Richtung Nordnordwesten verlaufenden Abschnitts mit Gold-in-Boden-Werten, die an die westlichste Linse der Lagerstätte Mogoyafara South anschließen. Dieser Höhepunkt der Gold-in-Schneckenbohrer-Anomalie befindet sich etwa 800 m südlich der Grenzen der Lagerstätte Mogoyafara South mit 413.000 oz (siehe Abb. 1). Ein zusätzlicher Abschnitt mit starken Gold-in-Schneckenbohrer-Anomalien mit bis zu 569 ppb Gold wurde auf drei Schneckenbohrerlinien vorgefunden, wobei die erste Anomalie etwa 200 m östlich des nördlichen Teils der Lagerstätte bis 800 m nördlich des Lagerstättengebiets liegt. Dieser etwa 1 km lange, anomale Abschnitt befindet sich entlang des interpretierten Standorts der Scherzone Mali Senegal. Ein dritter anomaler, 800 m langer Abschnitt mit Gold-in-Schneckenbohrer-Werten von bis zu 121 ppb entwickelt sich entlang eines markanten, in Richtung Nordosten verlaufenden magnetischen Merkmals, das sich etwa 1,2 km südwestlich der Lagerstätte Mogoyafara South befindet. Ein vierter starker Gold-in-Schneckenbohrer-Abschnitt mit 395 ppb befindet sich etwa 1.300 m südwestlich der Lagerstätte. Weitere acht anomale Gold-in-Schneckenbohrer-Werte von über 50 ppb wurden im Rahmen dieses jüngsten Programms im Gebiet der Lagerstätte Mogoyafara South vorgefunden.