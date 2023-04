Der sowohl in Kanada als auch Australien gelistet Uranprojektentwickler Laramide Resources (TSX LAM / ASX LAM / WKN 157084) verfügt auch auf beiden Kontinenten über fortgeschrittene Projekte. Jetzt meldete das Unternehmen von CEO Marc Henderson ermutigende Ergebnisse der Bohrprogramme aus dem Jahr 2022 auf den Zielgebieten Long Pocket und Amphitheatre, die Teil der Uranliegenschaft Westmoreland im australischen Bundesstaat Queensland sind.



Zentralaustralische Landschaft; Quelle: Depositphotos

Die Höhepunkte der neuesten Resultate waren dabei:

Long Pocket

- 2 Meter mit 403ppm U3O8 ab der Oberfläche und 2,7 Meter mit 718ppm U3O8 39,3 Metern

- 2,2 Meter mit 287ppm U3O8 ab 29,8 Meter und

- 0,6 Meter mit 503ppm U3O8 ab 16,9 Meter und 1 Meter mit 401ppm U3O8 ab 24 Meter.

Wichtig ist hierbei, so Laramide, dass mit diesen Ergebnissen die bekannte, in Sandstein enthaltene Uranvererzung nach Nordosten ausgeweitet wird. Auch das die Mineralisierung weiterhin nahe der Oberfläche und flachliegend verläuft, betrachtet man bei Laramide als positiv.

Amphitheatre

- 3 Meter mit 507ppm U3O8 ab 59 Meter, davon 1 Meter mit 1.072ppm (0,107%) U3O8

- 4 Meter mit 277ppm U3O8 ab 34 Meter und

- 2 Meter mit 413ppm U3O8, inklusive 601ppm U3O8 ab 89 Metern.

Laramide hat damit jetzt Ergebnisse zu zwei potenziellen Satellitenlagerstätten auf Westmoreland vorliegen, die nicht in der bislang vorliegenden Ressourcenschätzung enthalten sind. Diese beläuft sich auf 36,0 Millionen Pfund Uran in 18,7 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,089% U3O8 in der Kategorie angezeigt und eine geschlussfolgerte Ressource von insgesamt 15,9 Millionen Pfund Uran in 9,0 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,083% U3O8. Longpocket war zuletzt 2010 in nur begrenztem Umfang mit Bohrungen getestet worden, während auf dem Zielgebiet Amphitheatre seit den 1970er Jahren keine Explorationsarbeiten mehr erfolgt waren.

Wie Laramide-CEO Marc Henderson ausführte, ist der Nachweis von oberflächennaher Uranmineralisierung auf Longpocket besonders ermutigend, da man darauf hinarbeite, diese Lagerstätte in die Gesamtressource für Westmoreland einzubeziehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen begonnen, zahlreiche, nicht ausreichend erkundete Uranziele innerhalb von Westmoreland zu untersuchen – und gleich auf dem ersten dieser Ziele, nämlich Amphitheatre, Uranmineralisierung nachgewiesen. Jetzt, so CEO Henderson wolle man den Rest des Jahres über die Explorationsarbeiten beschleunigen, sodass die Anleger mit regelmäßigen Updates auch aus Australien rechnen können. Wir sind gespannt wie es weitergeht, zeigen doch unserer Ansicht nach die jetzt gemeldeten Ergebnisse das Wachstumspotenzial des Uranprojekts Westmoreland auf.

Umfangreiche Bohrungen geplant

Kein Wunder also, dass Laramide angesichts dieser positiven Ergebnisse 2023 ein Bohrprogramm zur Abgrenzung einer Ressource auf Long Pocket durchführen will, während zusätzlich erste Erkundungsbohrungen auf den Zielgebieten Black Hills und Southern Valley vorgenommen werden sollen.

Bei Black Hills, das 1 km nordöstlich von Outcamp liegt, handelt es sich um eine breite radiometrische Anomalie. Historische Bohrergebnisse (QML, 1970) beinhalten 3,13 Meter mit 0,44% U3O8 und 7,77 Meter mit 0,14% U3O8, die bislang von Laramide nicht weiterverfolgt wurden.

Southern Valley liegt 1,5 km südlich von Outcamp und stellt mit seiner starken radiometrischen Reaktion, der sichtbaren Uranmineralisierung und den historischen Abbaugebieten eines der wichtigsten regionalen Explorationsziele von Laramide dar!

Damit nicht genug, sollen Bohrungen auf Amphitheatre entlang des Streichen und im Abfallen der Vererzung, die mit dem Explorationsprogram aus dem Jahr 2022 entdeckt wurden, erfolgen. Denn trotz der jüngsten Arbeiten, wurden in diesem Gebiet in Relation zur Größe des radiometrischen Ziels nur in begrenztem Umfang Bohrungen vorgenommen.

Schließlich und endlich hat Laramide Zonen identifiziert, die eine potenzielle Ausdehnung der Mineralisierung der Lagerstätte Huarabagoo darstellen könnten und die mit bis zu 1.000 Metern an Ressourcenerweiterungsbohrungen untersucht werden sollen. Huarabagoo liegt im strukturellen Korridor zwischen Redtree und Junnagunna und ist in der aktuellen Ressource von Westmoreland enthalten. Insgesamt will Laramide dieses Jahr bis zu 5.000 Meter an Bohrungen vornehmen, um die Ressourcenerweiterung von Huarabagoo zu untersuchen, auf Long Pocket eine Ressource zu definieren sowie die Exploration auf Amphitheatre fortzusetzen. Für Newsflow sollte also wie gesagt gesorgt sein.

