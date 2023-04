Über Jahre hinweg profitierte Medtronic von der Gunst der Anleger und konnte bis September 2021 auf ein Rekordniveau von 135,89 US-Dollar zulegen. Doch just an dieser Stelle drehte der Trend nahezu ohne Vorzeichen und drücke das Papier zunächst auf den runden Kursbereich von 100,00 US-Dollar abwärts, nach einer Zwischenerholung zurück auf 114,31 US-Dollar ging die Talfahrt bis auf 75,77 US-Dollar bis Dezember 2022 weiter. Erst mithilfe einer markanten Unterstützungszone aus 2017/2018 sowie den Coronatiefständen konnte an dieser Stelle eine volatile Seitwärtsbewegung gestartet werden. Überdies gestaltet sich diese in Form eines Doppelbodens, der offenbar kurz vor seinem Abschluss steht und dadurch einen Trendwechsel hervorrufen dürfte.

Die Anzeichen auf einen Trendwechsel verstärken sich durch die dynamischen Kursgewinne der letzten Tage, aber erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über der Marke von 88,74 US-Dollar dürfte weitere Käufer in den Markt locken und Zugewinne zunächst in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 97,59 US-Dollar hervorrufen. Eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar an glatt 100,00 US-Dollar heranreichen, ehe wieder kleinere Gewinnmitnahmen erfolgen. Mittelfristige Ziele lassen sich oberhalb von 100,00 US-Dollar im Bereich von 114,31 US-Dollar ableiten, beide Szenarien qualifizieren sich für ein Long-Investment. Rücksetzer unter 86,00 US-Dollar sollten allerdings mit Vorsicht genossen werden, in diesem Fall könnte nämlich noch einmal der 50-Wochen-Durchschnitt um 83,27 US-Dollar angesteuert werden, eine etwas größere Unterstützung findet das Papier von Medtronic um 80,00 US-Dollar vor. Dies würde jedoch den zuvor aufgebauten Doppelboden in Gefahr bringen.

Faktor Zertifikat Long auf Medtronic Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: MB1461 Typ: Faktor akt. Kurs: 14,42 – 14,52 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 11,230 Euro Basiswert: Medtronic Inc. Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 89,69 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 32,28 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 108 Prozent Morgan Stanley Zertifikate