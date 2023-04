2.000 Euro Selbstbeteiligung in der Krankenkasse? Versicherungsprofi erklärt, ob sich jetzt der Wechsel in die PKV lohnt (FOTO)

Lippstadt (ots) - Um das teure Gesundheitssystem in Deutschland zu entlasten,

schlägt der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen vor, dass Versicherte

pro Jahr gestaffelt bis zu 2.000 Euro Selbstbeteiligung zahlen. Darüber hinaus

soll mehr aus eigener Tasche bezahlt werden: Raucher sollen etwa stärker an den

Folgekosten von Behandlungen beteiligt werden und auch für Verletzungen mit

hohem selbstgewählten Risiko - zum Beispiel beim Skifahren - sollen gesetzlich

Versicherte privat aufkommen.



"Die Leistungen der GKV werden diesen Vorschlägen nach nicht nur teurer, sondern

auch schlechter. Das ist nicht Neues, schon in der Vergangenheit hat es

zahlreiche Gesundheitsreformen in Deutschland gegeben - immer mit dem gleichen

Ergebnis: sinkende Leistungen, mehr Zuzahlungen und trotzdem ständig steigende

Beiträge", weiß der Versicherungsexperte und Buchautor Dieter Homburg.





Nur einige wenige Versicherte, insbesondere Beamte, Selbständige, Freiberuflerund gut verdienende Angestellte, dürfen dauerhaft in die privateKrankenversicherung wechseln und sich dort dauerhaft stabile Leistungen sichern.Ob sich der Wechsel aber überhaupt lohnt und was dabei vor allen Dingen beachtetwerden muss, verrät der Spezialist in diesem Artikel.Warum die PKV eine Alternative sein kannIn der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) klafft ein riesiges Loch:Spätestens seit der Coronakrise laufen die Kosten zunehmend aus dem Ruder. Mitseinem Vorschlag, für Kassenpatienten eine Selbstbeteiligung in Höhe von 2.000Euro einzuführen, hat der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüscheneine deutschlandweite Debatte losgetreten. Immer mehr Menschen spielen seithermit dem Gedanken, ob sich der Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV)für sie lohnen könnte.Und ja: Grundsätzlich kann die PKV eine Alternative sein, um sich vor den Plänender Bundesregierung zu schützen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es, andersals in der GKV, in der PKV nicht möglich ist, für den Versicherer die Leistungennachträglich zu kürzen. Schlau angestellt, kann man auf diesem Wege seineGesundheit deutlich besser schützen und für bezahlbare Beiträge bis ins hoheAlter sorgen.Um herauszufinden, ob sich der Wechsel in die PKV aber im Einzelfall lohnt,sollten jedoch verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Nur wer gesund genugist, noch nicht zu alt ist und für langfristig bezahlbare Beiträge sorgt, fährtmit der PKV besser. Entsprechend wichtig ist es, sich ausreichend Zeit für dasThema zu nehmen, um anschließend die richtige Entscheidung zu treffen.PKV als Option: Was bei einem Wechsel beachtet werden sollte