Torq gibt Update zum ersten Programm, das derzeit auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia in Chile im Gange ist

Vancouver, Kanada – 25. April 2023 -– Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/) freut sich, ein Explorations-Update zum Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia bekannt zu geben, das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles befindet, etwa 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Copiapo. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Projekts Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und aus den Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale besteht (Abbildung 1). Das aktuelle Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens knüpft an ein Entdeckungsbohrloch aus dem Jahr 2012 an, das 925,7 Meter (m) mit 0,21 g/t Gold, 0,27 % Kupfer und 82 Teilen pro Million Molybdän unterhalb eines epithermalen Goldsystems durchteufte, das in den Jahren 1988 bis 1990 von einem großen Bergbauunternehmen definiert worden war.