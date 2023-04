Wirtschaft SPD will "unabhängigen" Zugang Deutschlands zum Weltraum

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Weltraums fordert die SPD-Bundestagsfraktion einen eigenen Zugang für Deutschland mit Raketen und Satelliten. "Ohne Weltrauminfrastruktur ist das Leben in einer modernen und vernetzten Industrienation nicht möglich", heißt es in einem 13-seitigen Positionspapier der Arbeitsgruppe Wirtschaft, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.



"Weltraumdienste und Weltraumtechnologien sichern die Funktionsfähigkeit unseres Staates." Das Papier sollte am Dienstagnachmittag in der Sitzung der Bundestagsfraktion beschlossen werden. Es ist das erste Mal, dass die Fraktion ein solches Dokument vorlegt.