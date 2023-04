UBS gewinnt neue Kundengelder - Noch keine Strategie nach CS-Deal

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat nach der Nothochzeit mit der gestrauchelten Konkurrentin Credit Suisse (CS) Mitte März Milliarden an zusätzlichen Kundengeldern bekommen. Ihr Gewinn halbierte sich allerdings wegen Rückstellungen für einen Rechtsstreit in den USA, wie UBS am Dienstag in Zürich mitteilte. Eine umfassende Strategie zur Integration der CS legte die Bank noch nicht vor. Die UBS-Aktie fiel am Nachmittag um 1,3 Prozent.

Im ersten Quartal flossen der UBS 28 Milliarden Dollar (25,32 Mrd Euro) an Neugeldern zu, davon sieben Milliarden in den zehn letzten Märztagen, also nach der Ankündigung der Übernahme der CS. Der Gewinn schrumpfte auf 1,03 Milliarden Dollar. Bei den Rückstellungen geht es um Altlasten aus dem Geschäft mit Ramsch-Hypotheken aus der Zeit vor der Finanzkrise. Laut Bankchef Sergio Ermotti sind die Gespräche mit dem US-Finanzministerium "weit vorangeschritten".