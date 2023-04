MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Rechnungshof-Präsidenten von Bund und Ländern haben die Politik ermahnt, nach der Corona-Pandemie nicht mit immer neuen Begründungen Notlagenkredite aufzunehmen und die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder einzuhalten. "Die Schuldenbremse erlebt seit 2020 eine fortwährende Bewährungsprobe", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Präsidenten, die sie am Dienstag zum Abschluss einer zweitägigen Konferenz in München verabschiedeten.

"Wurde zunächst von Bund und Ländern wegen der Corona-Pandemie von der Möglichkeit, Notlagenkredite aufzunehmen, umfassend Gebrauch gemacht, werden gegenwärtig andere Krisen als Begründung für das Vorliegen einer Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation herangezogen." Dies erhöhe den Druck auf die öffentlichen Haushalte. Es müssten deshalb die Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung genutzt werden.