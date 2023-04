Mehr Bioland für alle mit K-Bio (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Wer bei Kaufland zu einem Produkt der Eigenmarke K-Bio

greift, hält jetzt immer öfter ein echtes Bioland-Produkt in den Händen. Kunden

erkennen sie ganz einfach am Bioland-Markenzeichen. Mit dem größten Bio-Verband

für biologische Landwirtschaft in Deutschland und Südtirol hat Kaufland dafür im

vergangenen Jahr eine Partnerschaft geschlossen und damit einmal mehr ein klares

Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, mehr Bio und mehr Unterstützung von Natur und

Umwelt gesetzt. In seinem neuen Onlinespot macht Kaufland die Partnerschaft auf

Augenhöhe nun auch für seine Kunden sichtbar.



Von frischer Vollmilch bis hin zu fruchtigem Apfelmus: Zahlreiche Artikel von

K-Bio sind bereits nach den strengen Bioland-Richtlinien erzeugt, weitere folgen

in den kommenden Monaten. "Die Zusammenarbeit mit Bioland ist für uns ein

konsequenter Schritt, um unserem Anspruch ,mehr Bio für alle' gerecht zu werden.

Bioland steht für klimaschonende, fortschrittliche Landwirtschaft und für

Respekt vor Mensch und Tier. Die Landwirte sorgen für gesunde Böden, sauberes

Grundwasser und eine hohe Artenvielfalt", sagt Artur Findling, Geschäftsführer

Einkauf Bio-Lebensmittel bei Kaufland.