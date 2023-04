Skeena für Explorationserfolge bei Eskay Creek gewürdigt

Der Preis wird an eine Einzelperson oder ein Team in Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen oder herausragender Beiträge zur Bergbauexploration in Kanada verliehen. Er wird am 1. Mai 2023 im Rahmen der Preisverleihungsgala des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM") an Skeena verliehen. Weitere Informationen über den Preis und frühere Preisträger finden Sie hier.

Randy Reichert, President & CEO von Skeena, kommentierte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, und möchten CIM für die Anerkennung unserer Explorationserfolge bei Eskay Creek danken. Unter der Leitung von Paul Geddes hat unser Explorationsteam eine Reihe von bedeutenden Entdeckungen gemacht, die letztendlich unsere Ressourcen und Reserven auf dem Projekt erhöht haben. Wir freuen uns auf die weiteren Entdeckungen des Teams bei Eskay Creek, beginnend mit der Exploration bei Eskay Deeps in diesem Sommer."

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von einem Jahr bei einem Preis von 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles

Exekutiver Vorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Kontaktinformationen

Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com