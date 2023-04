VDV Vereinheitlichung des 49-Euro-Tickets braucht etwa zwei Jahre

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, ist überzeugt, dass es noch bis zu zwei Jahre dauern wird, bis alle Mitnahmeregelungen beim neuen 49-Euro-Ticket bundesweit vereinheitlicht sind. "Wenn jetzt Länder und Kommunen eigene Regeln aufstellen, aber das zusätzliche Geld daraus auch in den Einnahmetopf fließen lassen, dann kann man da zunächst nichts dagegen sagen", sagte er dem Fernsehsender Phoenix.



"Ich sage aber auch, wir müssen nach einer Testphase schauen, dass wir diese unterschiedlichen Regelungen wieder vereinfachen." Die Verkehrsunternehmen seien "über Jahrzehnte für ihre komplizierten Tarife gescholten" worden und man müsse aufpassen, dass man das einheitliche 49-Euro-Ticket nicht in ähnlicher Form verkompliziere. "Ich glaube, das wird ein Prozess sein, der zwei Jahre in Anspruch nehmen wird."