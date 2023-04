Volkswagen muss einen Anker werfen!

Unterhalb der Jahrestiefs aus Ende 2022 von 112,84 Euro steigt die Wahrscheinlichkeit auf weitere Verluste zumindest in den Bereich von 108,42 Euro merklich an, ein weiteres potenzielles Ziel darunter könnte sogar um 103,26 Euro für die Volkswagen-Aktie liegen. Gelingt dennoch eine unwahrscheinliche Stabilisierung an den Tiefs aus Dezember letzten Jahres, würde sich eine volatile Stabilisierungsphase sicherlich etwas länger hinziehen. Für eine nachhaltige Trendwende müsste dagegen der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 153,52 Euro (abwärts tendierend) zwingend überwunden werden.

Am Rande der Automesse in Shanghai kündigte Volkswagen an, rund eine Milliarde Euro in den Aufbau eines neuen Entwicklungs-, Beschaffungs- und Innovationszentrum für vollelektrische Fahrzeuge in China zu investieren. In der neuen Gesellschaft mit dem Namen 100 %TechCo sollen Komponenten- und Fahrzeugentwicklung gebündelt werden, wodurch sich der Autobauer erhofft die, Entwicklungszeiten für neue Technologien und Produkte um etwa 30 Prozent zu reduzieren.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer