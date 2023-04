Frankfurt am Main (ots) - Das Krisenjahr 2022 hat die energieintensive

Chemieindustrie vor große Herausforderungen gestellt. Der Ukrainekrieg, vor

allem die sich anschließende Energiekrise und die hohe Inflation haben das

Geschäft stark belastet. Viele Unternehmen rechnen mit weiterhin hohem

Kostendruck, der die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.



"Für das Jahr 2023 erwarten rund 40 Prozent der Unternehmen laut einer aktuellen

Verbandsumfrage ein weiteres Absinken von Umsatz und Produktion. Entsprechend

rechnen 52 Prozent auch mit einer nochmaligen Verschlechterung der

Ertragssituation", erläutert der Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes

HessenChemie, Oliver Coenenberg (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) auf dem

heutigen Pressegespräch der Chemieverbände Hessen.





Im vergangenen Jahr musste die klassische Chemie in Hessen einen Einbruch beiden Auftragseingängen von 15,3 Prozent und einen Produktionsrückgang von 12,3Prozent hinnehmen. Ursache seien die erheblichen Kostensteigerungen,insbesondere bei Energie- und Rohstoffen, gewesen. Der hohe Kostendruck habe zurDrosselung der Produktion und zur Erhöhung der Verkaufspreise fürChemie-Erzeugnisse um 24,7 Prozent geführt. Der Umsatz in der klassischen Chemiebelief sich auf 19,0 Milliarden Euro. "Das Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von8,8 Prozent war ausschließlich preisgetrieben und stellt kein Wachstum dar",betont Coenenberg.Die aufgrund ihrer Struktur weniger konjunkturabhängige hessischePharmaindustrie ist von den aktuellen Krisen weniger stark betroffen. Sieerreichte im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 15,4 Milliarden Euro und damit 7,8Prozent mehr als gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Verkaufspreise stiegen um2,3 Prozent an. Die Produktion wurde um 5,1 Prozent erhöht. Allerdings habe sichauch hier die Dynamik im Jahresverlauf deutlich abgeschwächt.Auch für 2023 schwieriges wirtschaftliches Umfeld erwartetHauptgrund für einen erneuten Rückgang von Umsatz und Produktion könnten lautVerbandsumfrage die im internationalen Vergleich weiter sehr hohen Preise fürEnergie, Rohstoffe und Material sein. 67 Prozent der befragten Unternehmen gehenin diesem Jahr von einer anhaltend hohen Kostenbelastung aus. Als weitere großeRisiken wurden steigende Arbeitskosten (70 Prozent), Engpässe bei Personal undFachkräften (67 Prozent), Unsicherheiten über die politischen Rahmenbedingungen(56 Prozent) sowie zunehmende staatliche Regulierungen (52 Prozent) genannt."Für die Chemieindustrie wird entscheidend sein, wie sich die Kostenstrukturenund Energiepreise mittelfristig einpendeln und ob wir auf Dauerwettbewerbsfähige Industriestrompreise bekommen", so Coenenberg in seinerBewertung. Darüber hinaus müsse das "inzwischen teilweise absurde Ausmaß anstaatlicher Regulierung gestoppt werden". Jüngstes Beispiel sei derGesetzentwurf zur Arbeitszeiterfassung.Personalgewinnung wird zur Herausforderung"Die zentrale Säule der Fachkräftesicherung bleibt die Ausbildung. Aber auchhier wird es immer schwerer, vakante Stellen zu besetzen", erläutert Dirk Meyer,Hauptgeschäftsführer von HessenChemie. So konnten 10 Prozent derAusbildungsstellen in der Chemie und knapp 30 Prozent in derKunststoffverarbeitenden Industrie im Jahr 2022 nicht besetzt werden. "Wirfordern das Hessische Kultusministerium auf, die Berufsorientierung nochverbindlicher zu machen und die Ergebnisse zu evaluieren", so Meyer.Die Aktivierung aller inländischen Fachkräftepotenziale wird in Zukunft nichtausreichen, um den Bedarf zu decken. "Wir müssen uns in Zukunft als attraktivesEinwanderungsland positionieren und jetzt die Voraussetzungen für eineschnellere und gesteuerte Zuwanderung schaffen", fordert Meyer abschließend.