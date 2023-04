Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- EDEKA-Kaufleute stellen sich auf verändertes Konsumverhalten ein- Netto Marken-Discount überzeugt mit dynamischem Wachstum- Günstige EDEKA-Eigenmarken bei Verbraucher:innen immer beliebter- EDEKA-Verbund investiert 2023 über 3 Mrd. Euro in seine Infrastruktur- Mit 4.000 neuen Mitarbeiter:innen bleibt EDEKA führender ArbeitgeberAngefacht durch die russische Invasion in der Ukraine drücken stark gestiegeneEnergiepreise und hohe Inflationsraten auf die Kaufkraft privater Haushalte inDeutschland. In einem herausfordernden und vor allem preisgetriebenenMarktumfeld blickt der EDEKA-Verbund dennoch auf stabile Wachstumswerte zurück.Die rund 3.500 selbstständigen Kaufleute des genossenschaftlichen Verbundssteigerten ihre Umsätze auf insgesamt 36,5 Mrd. Euro (+ 1,8 Mrd. Euro).Besonders stark entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr NettoMarken-Discount mit einem Umsatzplus von 1,1 Mrd. Euro auf 15,8 Mrd. Euro. DieGesamterlöse im EDEKA-Verbund stiegen auf 66,2 Mrd. Euro (+ 3,5 Mrd. Euro).Insbesondere die Eigenmarken von EDEKA und Netto wurden 2022 massiv nachgefragt- auch dank ihrer starken Entwicklung konnten die Lieferausfälle derMarkenindustrie kompensiert und das Preisniveau stabilisiert werden. "Wirbleiben auch 2023 der Anwalt der Verbraucherinnen und Verbraucher und wirfordern die Markenindustrie auf, die Inflation nicht weiter künstlich in dieHöhe zu treiben", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALEStiftung & Co. KG."In Zeiten einer hohen Inflation ist es unsere oberste Priorität, die privatenHaushalte zu entlasten. Daher haben wir trotz steigender Kosten in erheblichemMaß investiert, um die Verkaufspreise für Lebensmittel möglichst stabil zuhalten - auch zu Lasten unserer eigenen Handelsmarge und unserer Ergebnisse", soMarkus Mosa. Damit gelang es dem EDEKA-Verbund, viele Verbraucher:innen nichtnur mit Genuss und Vielfalt, sondern auch mit attraktiven Preisen zu überzeugen.Passend zum neuen Kampagnen-Motto "Im Herzen vereint" verbindet derEDEKA-Einzelhandel auch zukünftig vermeintliche Gegensätze wie Qualität,Nachhaltigkeit und günstige Preise verlässlich miteinander. Somit bleibennachhaltigere Sortimente und verantwortungsvolles Handeln unverändert einKernthema. Erst 2022 war die langjährige strategische Partnerschaft fürNachhaltigkeit mit dem WWF um weitere zehn Jahre verlängert worden.Der EDEKA-Verbund stützte 2022 nicht nur die Verbraucherpreise, sonderninvestierte auch massiv in seine Handelsinfrastruktur: Insgesamt rund 2,3 Mrd.Euro flossen in die Expansion mit energieeffizienten Supermärkten, in attraktiveFlächenkonzepte wie das auf Bio-Lebensmittel spezialisierte Format NATURKIND, in