DAX mit deutlichen Ermüdungszeichen

Der Deutsche Aktienindex zeigt in den letzten Tagen des statistisch besten Börsenmonats deutliche Ermüdungszeichen. Bewegungen über 15.900 Punkte werden sofort wieder abverkauft, sodass kein Momentum generiert wird. Der Index tritt damit weiter auf der Stelle. In der kommenden Woche beginnt der Mai, den einige Anleger zum Anlass für Verkäufe nutzen könnten, immerhin steht seit Oktober vergangenen Jahres beim DAX ein Plus von über 30 Prozent in den Büchern. Da locken Gewinnmitnahmen vor dem saisonal eher schwächeren Börsensommer.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Währenddessen ist in den USA die Berichtssaison in vollem Gange. In dieser Woche melden 178 Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Quartalszahlen. Die zentrale Frage wird dabei sein, welche Spuren die gestiegenen Zinsen in den Bilanzen hinterlassen haben und wie das Management vor diesem Hintergrund die Zukunft einschätzt.

Bei den US-Technologieunternehmen stehen die „Big Four“ an. Den Start machen Microsoft und Alphabet heute, gefolgt von Meta morgen und Amazon am Donnerstag. Jedes dieser Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass ihre Nachrichten deutliche Auswirkungen auch auf den Gesamtmarkt haben können. Gerade der Nasdaq-Index steht jetzt unter Beobachtung, da die vier Unternehmen zusammen 30 Prozent des Index ausmachen.