Einsatz des Starter Kits für die Analytik-Plattform AWS von Grid Dynamics beim Kunden Mistplay zur Verbesserung der Geschäftsabläufe

- Mit einer weiteren erfolgreichen AWS-Implementierung stärkt Grid Dynamics seinen Ruf, mit flexiblen und skalierbaren Cloud-Lösungen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

- Grid Dynamics lieferte erfolgreich eine schlüsselfertige Plattform für Analytik und maschinelles Lernen (ML) an seinen Kunden Mistplay aus – die führende Loyalty-App für mobile Gamer.

- Die Lösung von Grid Dynamics unterstützt Mistplay bei der Optimierung der operativen Effizienz und bietet datengestützte Empfehlungen zur Verbesserung von Engagement, Loyalität und Einnahmen für sich selbst und seine Game Publishing-Partner.

- Grid Dynamics half Mistplay bei der Verkürzung der Produkteinführungszeit und dem schnelleren Einsatz fortschrittlicher Empfehlungsmaschinen durch Nutzung seines bewährten Starter Kits für die Analytik-Plattform sowie für ML auf der Basis von AWS, um in weniger als fünf Monaten eine produktionsbereite Lösung zu liefern.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 25. April 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass sein Kunde Mistplay, die führende Loyalty-App für mobile Gamer, seine geschäftliche Kapazität durch den Einsatz einer Analytik-Plattform verbessern konnte. Mistplay verfolgt das Ziel, die besten Bedingungen für das Spielen mobiler Games für alle und überall zu bieten, und für das KI- und Analytik-Team besteht die oberste Priorität darin, jedem Nutzer ein personalisiertes Erlebnis bereitzustellen. Mobile Gamer wollen bei Mistplay neue Games entdecken, Punkte verdienen und diese Punkte gegen Belohnungen einlösen. Das kuratierte Erlebnis verbessert nicht nur die Entdeckung und Auswahl von Games durch die Nutzer, sondern ermöglicht es den Gaming-Herausgebern auch, die hochgradig interessierten Zielgruppen zu finden, die sie suchen. Durch den Einsatz seines Starter Kits für die Analytik-Plattform und seines ML-Starter Kits erstellte Grid Dynamics für Mistplay eine neue Analytik-Plattform, durch die Mistplay die Möglichkeit hat, Datensätze ganz einfach im gesamten Unternehmen gemeinsam zu nutzen, wertvolle Informationen aus den Daten zu ziehen und fortschrittliche ML-Modelle zu schaffen, die bessere Game-Empfehlungen für die wachsende Community mit Millionen von Gamern liefern. Diese schlüsselfertige Lösung wurde eingesetzt, um in weniger als fünf Monaten in Produktion zu gehen, was zu einer erheblichen Beschleunigung der KI- und Analytik-Initiativen von Mistplay führte.