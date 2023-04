First Phosphate gibt Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung bekannt

Toronto, Ontario – 25. April 2023 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (FWB: KD0) („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung („Platzierung“) bekannt zu geben, über die bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. April 2023 berichtet wurde.

Die Platzierung war überzeichnet und erzielte einen Bruttoerlös in Höhe von 2.339.151,90 Dollar. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen mit der Ausgabe von 1.205.217 HD-Einheiten (laut Definition in der Pressemeldung vom 4. April 2023) einen Bruttoerlös in Höhe von 843.651,90 Dollar und mit der Ausgabe von 1.869.375 FT-Einheiten (laut Definition in der Pressemeldung vom 4. April 2023) einen Bruttoerlös in Höhe von 1.495.500,00 Dollar erzielt.

Die Platzierung fand unter der Leitung der Unternehmensführung, des Board of Directors und des Chefgeologen des Unternehmens statt, die zusammen 458.114 HD-Einheiten sowie 169.625 FT-Einheiten zeichneten und dem Unternehmen damit einen Bruttoerlös von 456.380 Dollar einbrachten.

Der Bruttoerlös aus der Platzierung der FT-Einheiten wird für in Kanada zulässige Explorationsausgaben („Canadian Exploration Expenses“/CEE) verwendet, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Bergbau“ (im kanadischen Einkommensteuergesetz als „Flow-Through Mining Expenditures“ bezeichnet) gelten. Diese Aufwendungen fließen in die Rohstoffexplorationsprojekte des Unternehmens, vor allem in die Bohrungen in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Bégin-Lamarche und Lac à l'Orignal in der Provinz Quebec. Der Erlös aus der Platzierung der HD-Einheiten wird für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Alle in Verbindung mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Platzierung Vermittlungshonorare (Finder's Fees) in Höhe von 86.491,08 Dollar bezahlt und 42.857 Stammaktien des Unternehmens zum festgesetzten Preis von 0,70 Dollar pro Aktie sowie 149.654 Finder Warrants (die „Vergütungswarrants“) ausgegeben. Die Vergütungswarrants können bis zum 25. April 2026 zum Preis von 1,25 Dollar pro Aktie ausgeübt werden, unter dem Vorbehalt einer Vorverlegung der Ausübungsfrist wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. April 2023 beschrieben.