US-Bilanzsaison: Banken und Big-Techs im Fokus

Der Auftakt in die Berichtssaison darf als gelungen bezeichnet werden. Die amerikanischen Großbanken haben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ihre Zahlen veröffentlicht. Diese fielen größtenteils besser aus als erwartet. Analysten hatten im Vorfeld mit einem durchschnittlichen Gewinnrückgang von zehn Prozent bei den Top-6-Finanzhäusern kalkuliert. Stattdessen konnten mit J.P. Morgan, der Bank of America und der Citigroup die drei größten Häuser ihren Quartalsgewinn unter dem Strich sogar erhöhen. Lediglich Goldman Sachs fiel mit sinkenden Gewinnen aus der Reihe, ohne dabei übermäßig zu enttäuschen. Positiv werten Marktteilnehmer, dass es bei den führenden Instituten nach den jüngsten Turbulenzen nicht zu massiven Kapitalabflüssen gekommen ist. Im Gegenteil: Die amerikanische Notenbank beobachtet an den Märkten eine sich wieder ausweitende Kreditnachfrage, was mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung als positives Signal gewertet darf.

US-Leitzinsen nur noch einmal hoch?

Laut des jüngsten Konjunkturberichts der US-Notenbank hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die große Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet bei der Fed-Sitzung im Mai mit einer womöglich letzten Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte. Die Geldmarkt-Futures deuten zum Ende des Jahres sogar schon wieder die ersten Zinssenkungen in den USA an. Das steht allerdings noch im Widerspruch zu den Erwartungen und Äußerungen der Notenbankmitglieder.

Alphabet zwischen Google-Sorgen und KI-Fantasie

Im weiteren Verlauf der Berichtssaison liegt der Fokus vor allem auf den großen Technologiekonzernen. Diese legen ihre Zahlen größtenteils Ende April und Anfang Mai vor. Eines der ersten großen Highlights ist die Veröffentlichung der Zahlen von Alphabet. Die Google-Mutter steht aktuell vor allem deshalb in den Schlagzeilen, weil Anleger einen Verlust von Marktanteilen im Bereich der Internetsuche befürchten. Hintergrund ist die Chat-GPT-Euphorie rund um Microsoft und dessen Suchmaschine Bing. Mit dem südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung denkt Medienberichten zufolge ein großer Player am Markt über ein Aus der Google-Suchmaschine bei seinen Geräten nach. Alphabet hat indessen angekündigt, neue, KI-gestützte Funktionen bei Google-Suche einzuführen. Ob bei Vorlage der Zahlen hier weitere Details kommen? Analysten rechnen für die Q1-Ergebnis mit einem Umsatz von 69,9 Mrd. Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 1,07 Dollar. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres wurden hier Werte von 68 Mrd. bzw. 1,23 Dollar generiert. Erwartet wird unter anderem ein Rückgang der Werbeeinnahmen.

Amazon reduziert Kosten und pusht die Cloud

Ein Highlight der Berichtssaison ist außerdem das Zahlenwerk von Amazon zum ersten Quartal. Der Konsens erwartet bei dem immer mehr im Cloud-Segment aktiven Online-Einzelhändler einen Quartalsumsatz von 124,6 Mrd. Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,22 Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal würde das ein Umsatzplus von rund elf Prozent und die Rückkehr in die Gewinnzone (nach 0,38 Dollar Verlust im Vorjahr) bedeuten. Während das Unternehmen unter anderem durch Personalentlassungen Kosten sparen muss, soll auf der anderen Seite über die Cloud Computing-Einheit, Amazon Web Services, das Geschäft mit der Künstlichen Intelligenz vorangetrieben werden.

