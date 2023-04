Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren grundlegendgeändert. Für viele Unternehmen ist die Frage des Standorts kein Thema mehr. DieUnternehmer zieht es deshalb dahin, wo es ein angenehmes Klima und eine geringeSteuerlast gibt. RA Dr. Tim Greenawalt hat sich mit ExpatsGlobal auf dierechtliche und steuerliche Beratung von Unternehmern spezialisiert, die eineAuswanderung planen. Wir haben ihn gefragt, worauf es dabei ankommt.Wenn sich das nasskalte Wetter in Deutschland wieder einmal bis in den Aprilzieht, wären zahlreiche Menschen lieber an einem Ort, an dem die Sonne denganzen Tag scheint. Wer kein Büro in Deutschland braucht, könnte seinUnternehmen natürlich auf die Bahamas verlegen und sein Geschäft von einerTerrasse mit Meerblick aus betreiben. Vielleicht würde er sogar noch Steuernsparen. Geht das aber wirklich so leicht? "Eine Auswanderung sollte einUnternehmer sicherlich nicht überstürzt angehen", sagt RA Dr. Tim Greenawalt."Es gibt zahlreiche Punkte, die einer gründlichen Klärung bedürfen. Es magbeispielsweise sein, dass sich das Unternehmen problemlos von den Cayman Islandsoder von Singapur aus führen lässt. Die Frage ist allerdings, ob das diedeutschen Kunden mitmachen. Ein Geschäft basiert schließlich auf Vertrauen. Ichlebe in Hongkong, Dubai und Monaco, bin aber in Deutschland zugelassen, was fürmeine berufliche Haftpflichtversicherung entscheidend ist. Und damit haben wirlediglich die Spitze des Eisbergs."RA Dr. Tim Greenawalt hat sein Jurastudium in Deutschland absolviert und imAnschluss für Kanzleien in Deutschland und Großbritannien gearbeitet. Zwei Jahrewar der Deutschamerikaner zudem für McKinsey im Bereich Investmentbanking tätig.Mit ExpatsGlobal leistet er eine Rechts- und Steuerberatung für Unternehmer,Selbstständige und Investoren, die sich mit dem Gedanken an eine Auswanderungtragen. Dabei agiert sein Unternehmen von Hongkong aus und verfügt über einenzweiten Sitz in Dubai. Das Team um Greenawalt besteht aus Steuerberatern,Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, die sich mit den Verhältnissen inDeutschland und den Zielländern der Auswanderer umfassend auskennen. Für RA Dr.Tim Greenawalt beruht eine erfolgreiche Auswanderung auf einer gründlichenVorbereitung und geeigneten Unternehmensstrukturen.Auswandern ist harte ArbeitIm Fernsehen laufen zahlreiche Auswanderer-Dokus, in denen der Umzug in die neueHeimat unproblematisch über die Bühne geht und wie ein großes Abenteuer wirkt.Aber läuft es tatsächlich so ab? "Mit der Realität haben solche Dokus sicherlichnichts zu tun", antwortet RA Dr. Tim Greenawalt. "Wir spüren ihre Auswirkungenaber durchaus in unserer Beratung. Viele stellen sich die Sache sehr einfach