WONDER DAO - die erste DAO von WEMIX3.0 - wird als WONDER 1 Partner bei Node Council Partners

NCPs spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Integrität und Sicherheit des WEMIX3.0 Mainnet, und alle WONDER DAO-Mitglieder werden sich am Betrieb von WEMIX3.0 beteiligen.

WONDER DAO arbeitet transparent gemäß der auf Smart Contracts basierenden modularen Plattform NEITH Protocol, die alle DAO-Operationen unterstützt.

Ziel ist es, die Dezentralisierung weiter voranzutreiben und die demokratische und transparente Beteiligung der Community zu erweitern.

SEOUL, Südkorea, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Der führende Blockchain-Entwickler Wemade gab heute bekannt, dass WONDER DAO, die erste DAO (Decentralized Autonomous Organization) seines WEMIX3.0-Blockchain-Mainnets, den 40 WONDERS als WONDER 1 Partner bei Mainnet's Node Council Partners (NCPs) geworden ist. Das WEMIX3.0-Mega-Ökosystem wird mit dem Beitritt von WONDER DAO weiter expandieren, indem es die demokratische und transparente Beteiligung zusammen mit einer progressiveren Dezentralisierung erhöht.

Als WONDER 1 ist WONDER DAO für den ersten Node von WEMIX3.0 zuständig und was das Ganze noch besonderer macht, ist, dass es das einzige DAO unter den 40 WONDERS ist, das bislang released wurde. Jeder, der an der WONDER DAO-Rekrutierung teilgenommen hat, die vom 15. bis 24. April stattfand, ist ein Mitglied von 40 WONDERS und kann direkt am Betrieb des WEMIX3.0 Mainnet teilnehmen.