Neue Publikation zeigt, dass MolecuLight Imaging die Erkennung der bakteriellen Belastung bei Patienten aller Hauttypen signifikant verbessert

Ergebnisse zeigen, dass MolecuLight eine objektive und gerechte Diagnosetechnologie ist, die dazu beitragen kann, rassische Ungleichheiten bei der Wundversorgung zu beseitigen

TORONTO, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der patientennahen Fluoreszenzbildgebung zur Lokalisierung und Erkennung erhöhter bakterieller Belastungen in und um Wunden, gab die Veröffentlichung des Artikels „Skin Pigmentation Impacts the Clinical Diagnosis of Wound Infection: Imaging of Bacterial Burden to Overcome Diagnostic Limitations" (Hautpigmentierung hat Auswirkungen auf die klinische Diagnose von Wundinfektionen: Bildgebung der bakteriellen Belastung zur Überwindung diagnostischer Beschränkungen)1 im Journal of Racial and Ethnic Health Disparities bekannt. Die Veröffentlichung befasst sich mit dem äußerst wichtigen und dringlichen Problem der Ungleichheiten im Gesundheitswesen bei der Wundversorgung. Im Einzelnen geht es darum: