Tecfil kündigt weltweit erstes nachhaltiges Papier für Autofilter an

Das neue Papier wird aus recycelbaren und biologisch abbaubaren Materialien anstelle von langkettigen synthetischen Polymeren hergestellt, bietet eine bessere Leistung als das aktuelle Produkt und hat einen umweltfreundlichen Fußabdruck im Einklang mit der globalen Notwendigkeit, CO2-Äquivalente zu reduzieren.

SÃO PAULO, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Tecfil, der größte Hersteller von Autofiltern in Lateinamerika, hat in Partnerschaft mit Ahlstrom, einem weltweit führenden Unternehmen für nachhaltige und innovative Faserlösungen, ein weltweit erstes umweltfreundliches Papier für Autofilter angekündigt. Das Produkt, das von Ahlstrom in seinem Technologiezentrum in Brasilien nach jahrelanger Forschung zum Ersatz synthetischer Materialien durch recycelbare und/oder biologisch abbaubare Materialien entwickelt wurde, wird von Tecfil verwendet, das sich aktiv an den Validierungstests des Papiers in den Filtern beteiligt hat.