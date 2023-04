AfD-Chefs fordern 'Durchgreifen' gegen Klima-Aktivisten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Behörden sollten nach Auffassung der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla bei Klimaaktivisten, die Straßen blockieren, einen harten Kurs verfolgen. Die Gesetze seien da, der Staat müsse endlich durchgreifen, damit das nicht Schule mache, sagte Chrupalla am Dienstag in Berlin. "Hier ist ein klarer Eingriff in die Verkehrssicherheit." Co-Chefin Alice Weidel sprach von einer Störung der inneren Ordnung des Landes. Es sei Aufgabe des Rechtsstaates hier für Recht und Ordnung zu sorgen, sagte sie.

Chrupalla äußerte Verständnis für verärgerte Autofahrer. "Man kann natürlich jeden verstehen, der auf dem Weg zur Arbeit ist oder Termine hat, auf die er angewiesen ist, dass er natürlich auch versucht, sich den Weg freizuräumen." Es sei auch legitim, "diesen Leuten" eine klare Ansage zu machen - mit Unterstützung der Polizei, fügte er hinzu./jr/DP/zb