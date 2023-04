Emissionshandel in der EU wird schneller verschärft

Neben der Verschärfung des Emissionshandels greifen künftig etwa auch stärkere Schutzmechanismen für europäische Unternehmen. So müssen auch Produzenten im Ausland für den Ausstoß von CO2 zahlen, wenn sie ihre Ware in der EU verkaufen wollen - durch einen sogenannten CO2-Grenzausgleich, der ab 2034 vollständig gilt.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Ausstoß von Kohlendioxid wird in der EU etwa für Unternehmen schneller teurer als bislang geplant. Nach dem Europaparlament in der vergangenen Woche stimmten am Dienstag in Luxemburg auch die EU-Länder einer schnelleren Verschärfung des Emissionshandels sowie anderen weitreichenden Klimaschutzgesetzen zu. Die Zustimmung galt als Formsache. Bevor die Gesetze in Kraft treten, müssen sie noch im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

