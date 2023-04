Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank verzeichnete 2022eine kräftig gestiegene Nachfrage nach ihren Förderdarlehen. Das Neugeschäft mitzinsgünstigen Programmkrediten stieg um rund 23 % auf 6,9 Mrd. Euro (2021: 5,6Mrd. Euro). Das gesamte Förderneugeschäft legte deutlich zu auf 11,5 Mrd. Euro(2021: 9,8 Mrd. Euro). Um die Finanzierungsmöglichkeiten für AgTech-, FoodTech-und Bioökonomie-Start-ups zu verbessern, beteiligte sich die Rentenbank 2022erstmals an Venture Capital Fonds. Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahmdie Rentenbank mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel von 11,8 Mrd. Euro(2021: 10,7 Mrd. Euro) auf. Die Kapitalquoten erreichten nahezu das guteVorjahresniveau. In das neue Geschäftsjahr startete die Rentenbank erfolgreichmit einem Förderneugeschäft mit Programmkrediten in Höhe von 1,7 Mrd. Euro."Wir konnten 2022 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen unseren Förderauftragwieder sehr erfolgreich erfüllen", sagt Nikola Steinbock, Sprecherin desVorstands der Rentenbank. "Die deutlich gestiegene Nachfrage nach Förderdarlehenzeigt, dass unsere Programme einen wesentlichen Beitrag beispielsweise zumInfrastrukturausbau im ländlichen Raum leisten. Hinzu kommen Projekte im Rahmendes Umwelt- und Klimaschutzes, wie der Ausbau erneuerbarer Energien. Daranwollen wir auch im laufenden Jahr anknüpfen und mit unseren zielgerichtetenFörderangeboten die zukünftigen Herausforderungen der Branche adressieren."Förderneugeschäft mit Programmkrediten deutlich gestiegenDen größten Anteil am Förderneugeschäft mit Programmkrediten verzeichnete imJahr 2022 die Sparte "Ländliche Entwicklung". Getrieben von einer deutlichhöheren Nachfrage der Landesförderinstitute nach Darlehen fürInfrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum erhöhte sich das Neugeschäft um 71,1 %auf 2,1 Mrd. Euro (2021: 1,2 Mrd. Euro). In der Fördersparte "ErneuerbareEnergien" entwickelte sich das Neugeschäft erneut dynamisch und stieg vor allemaufgrund der hohen Nachfrage nach Windkraftfinanzierungen um 47,6 % auf 1,6 Mrd.Euro (2021: 1,1 Mrd. Euro).In der Fördersparte "Landwirtschaft" lag das Neugeschäft 2022 bei 2,0 Mrd. Euro(2021: 2,5 Mrd. Euro). Dies war auf ein geringeres Finanzierungsvolumen beiMaschineninvestitionen und Investitionen in Gebäude zurückzuführen.Finanzierungen für den Grunderwerb erreichten nahezu das Vorjahresniveau. DieLiquiditätssicherungsprogramme wurden 2022 mit 16,7 Mio. Euro insgesamt wenigernachgefragt als im Vorjahr. Insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, dieaufgrund der Folgen der Corona-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine einenerhöhten Liquiditätsbedarf hatten oder im Jahr 2021 von Unwettern und Hochwasser