PEKING, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Mit Internationalisierung, Professionalisierung und Kommerzialisierung von Modenschauen zielt die Shenzhen Fashion Week 2023 (Herbst/Winter), die am 14. April begann, darauf ab, der Stimme lokaler Designer Gehör zu verschaffen und die einzigartige Dynamik der chinesischen Mode durch innovative Wege anzuregen.

Die Veranstaltung zog zahlreiche internationale Modemarken und Designer an, da die Stadt Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong mit kompletten Modekategorien, Kollektionen von Originalmarken und ausgereiften unterstützenden Systemen eine globale Anziehungskraft in der Branche gepflegt hat. Marken aus Deutschland, Italien, Frankreich und anderen Ländern haben sich entschieden, hier auf der Modewoche Produkteinführungen und dauerhafte Ausstellungen zu veranstalten.