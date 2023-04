Calibre übt sein Recht auf Rückkauf von 1 % NSR in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Eastern Borosi aus

Vancouver, B.C. - 25. April 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ...) gibt bekannt, dass es von seinem Recht Gebrauch macht, 50 % der Produktionslizenzgebühr, 1 % Net Smelter Return ("NSR"), für 2 Mio. US$ von Triple Flag Precious Metals Corp. bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eastern Borosi zu erwerben, wodurch die bestehende Lizenzgebühr auf 1 % NSR reduziert wird.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich bin mit den Fortschritten bei der Mine Eastern Borosi sehr zufrieden. Das Team liegt mit dem Beginn unseres hochgradigen Tagebaubetriebs im Zeit- und Budgetplan. Wir sind der Ansicht, dass es ein ausgezeichnetes Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen und für neue Entdeckungen gibt, die eine zusätzliche Grundlage für ein zukünftiges Wachstum der Goldproduktion bilden werden. Aufgrund der nachgewiesenen Ausführung und des Wachstumspotenzials bei Eastern Borosi ist es sinnvoll, dieses Recht angesichts der erwarteten hohen Investitionsrendite auszuüben."

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.