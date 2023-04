FOTON gab seine Strategie 2.0 für neue Energieformen bekannt

Im Jahr 2022 erreichte der Gesamtabsatz von FOTON 460.000 Fahrzeuge, wobei 21.761 Neue-Energie-Fahrzeuge verkauft wurden, was einer Steigerung von 154,81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chang Rui, der Vorsitzende von FOTON, erklärte, dass das Unternehmen die Neue-Energie-Strategie als seine primäre Entwicklungsstrategie betrachte und als seine Hauptschiene in neue Energieformen investiere, um die Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen, wozu Investitionen, Forschung und Entwicklung, Lieferkette, Geschäftsmodelle und Marketingökologie gehörten.

PEKING, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- FOTON veranstaltete am 13. April in Peking die New Energy Vehicle Conference und kündigte ab 2023 ein Upgrade seiner Strategie für mit neuen Energieformen betriebene Fahrzeuge auf 2.0 an. Mit der Geschäftsstrategie 30•50 für neue Energieformen verfolgt FOTON das Ziel, bis 2030 mehr als 50 % seines Gesamtumsatzes durch Fahrzeuge mit neuer Energie zu erwirtschaften und ein Weltklasse-Unternehmen für Neue-Energie-Nutzfahrzeuge zu werden. FOTON strebt außerdem an, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen und ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Transportökologie zu werden.

