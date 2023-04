Uptempo heißt neuen Chief Customer Officer willkommen und beauftragt ihn mit der Unterstützung globaler Unternehmen bei der Einführung von Marketing Business Acceleration

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Uptempo, ein führender Anbieter von

Marketing-Software für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Eric Grunden zum

neuen Chief Customer Officer bekannt. In seiner neuen Funktion wird Eric Grunden

für das Vorantreiben kundenorientierter Initiativen und für das Sicherstellen

des höchsten Service- und Supportniveaus für die Kunden von Uptempo

verantwortlich sein. Grunden wird in erster Linie die Unterstützung der

Marketingteams von Unternehmen bei der Einführung von Marketing Business

Acceleration (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3845811-1&h=3874891820&u=https

%3A%2F%2Fwww.uptempo.io%2Fde%2Fmarketing-business-acceleration%2F&a=Marketing+Bu

siness+Acceleration) übernehmen - einem neuen Betriebsmodell, das Chief

Marketing Officers und ihren Teams operative Klarheit über Pläne, Finanzen,

Projekte und Marketingleistung verschafft.



"Eric spielt eine Schlüsselrolle beim Bestreben unserer globalen

Kundenerfahrungsorganisation, unseren Kunden zum wirtschaftlichen Erfolg zu

verhelfen", sagte Mirko Holzer, CEO und Gründer von Uptempo. "Mit seiner

nachgewiesenen Erfolgsgeschichte bei der Umsetzung kundenorientierter Strategien

wird er unseren Kunden entscheidend bei der Übernahme von Best Practices zur

Beschleunigung des Marketinggeschäfts helfen und sie mit unserer Software zum

Erfolg führen."