Mladá Boleslav (ots) - > Anlässlich des Earth Day rückt das #Project1Hour des

Volkswagen Konzerns den Fokus auf die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen

für den Klimaschutz



> Skoda Auto beteiligt sich zum dritten Mal in Folge an der Initiative





> #Project1Hour 2023 so groß wie nie: Über eine Million Menschen, darunterMitarbeiter der Volkswagen Gruppe und Händler, konnten ihre Klimaschutzideenbeisteuern> Informationen und Material rund um das #Project1Hour stehen kostenlos hier(https://www.volkswagen-planet-better.com/de/project1hour.html) bereit> Zusätzlich zu einmaligen Aktionen hat Skoda Auto das Thema Nachhaltigkeit inseiner ,Next Level - Skoda Strategy 2030' verankert und sich ehrgeizige Zielefür 2030 gesetztIm Rahmen der Initiative #Project1Hour der Volkswagen Gruppe hat Skoda Autoseine Mitarbeiter dazu aufgerufen, ihren ökologischen Fußabdruck zu prüfen undsie ermutigt, sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einzusetzen. In denvergangenen zwölf Tagen haben über eine Million Menschen, darunter dieBeschäftigten und Händler der Marken des Volkswagen Konzerns, an Klima-Workshopsteilgenommen. Skoda Auto hat in seiner Unternehmensstrategie ehrgeizige Umwelt-und Nachhaltigkeitsziele verankert und überwacht konstant deren Umsetzung.Über eine Million Menschen haben sich dieses Jahr am #Project1Hour beteiligtJedes Jahr am Earth Day, dem 22. April, ruft die Initiative #Project1Hour desVolkswagen Konzerns mehr als 675.000 Mitarbeiter auf, ihren eigenen Beitrag zuNachhaltigkeit und Klimaschutz zu hinterfragen. In diesem Jahr kamen außerdemrund 500.000 Angestellte der Handelspartner hinzu, insgesamt waren also übereine Million Menschen beteiligt.Vom 10. bis 22. April waren die Mitarbeiter dazu aufgerufen, sich eine Stundelang Gedanken zu machen, wie sie persönlich zu mehr Klimaschutz beitragenkönnen. Die Initiative trägt Früchte: 2021 ging das #Project1Hour an den Startmit dem Ziel, einen Wandel anzustoßen und mehr Aufmerksamkeit für einennachhaltigeren Lifestyle zu generieren. Seitdem wurden eindrucksvolle Projekteumgesetzt und viele Ideen entwickelt, wie jeder Einzelne seinen eigenen sowieden ökologischen Fußabdruck des Unternehmens verbessern kann.Zum ersten Mal hatten die Angestellten dieses Jahr auch die Möglichkeit, sichspielerisch mit dem Thema zu befassen, nämlich mit zueinander passenden Kartenim Stil eines Memo-Spiels. Zudem stand kostenloses Infomaterial(https://www.volkswagen-planet-better.com/de/project1hour.html) rund um das