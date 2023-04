Den letzten markanten Höhepunkt markierte JD.com bei 108,29 US-Dollar Anfang 2021, dem war eine äußerst steile Kursrallye vorausgegangen. Nur wenig später drehte der Trend und verursachte erste Abschläge auf ein Niveau um 65,00 US-Dollar, ab März letzten Jahres beschleunigte sich noch einmal der Ausverkauf bis auf ein Jahrestief von 33,17 US-Dollar. Zwar konnte zwischenzeitlich wieder eine Gegenbewegung an 65,00 US-Dollar erfolgen, ein nachhaltiger Erfolg blieb aus, die Aktie steuert wieder ihre Tiefs aus dem abgelaufenen Jahr an. Möglich wäre an dieser Stelle durchaus der Aufbau eines Doppelbodens, allerdings müssten schon sehr bald wieder Bullen zugreifen und sich das aktuell noch sehr negative Sentiment hierfür deutlich aufhellen.

Staat beherrscht Konzern