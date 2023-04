LILYSILK stellt seine Sommerkollektion 2023 "Absolute Delight" vor

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der

Mission, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Leben zu inspirieren, hat

am 21. April 2023 ihre Sommerkollektion Absolute Delight (https://www.lilysilk.c

om/us/absolutedelight?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=ABD230425)

herausgebracht. Sie bietet Outfits für Business Casual, City Life und besondere

Anlässe, die die Sehnsucht der Seidenfans weltweit nach einer sensationellen

Sommerzeit voller Fernweh und Abenteuer widerspiegeln. Mit edlen Stoffen und

atemberaubenden Designs konzentriert sich die Kollektion auf Blusen für den

Hochsommer, die nicht nur der Hitze trotzen, sondern auch einen offenen,

entspannten Geist bewahren - perfekt, um die ganze Saison über cool und stylish

zu bleiben.



Mit stilvollen Kleidern und eleganten Blusen mit zeitlosen Silhouetten wertet

die "Business Casual"-Kollektion Ihre Bürogarderobe perfekt auf und bietet

alles, was es für ein schickes Aussehen und einen selbstbewussten Auftritt am

Arbeitsplatz braucht. Die coole und atmungsaktive Long Vest Jamaica (https://www

.lilysilk.com/us/the-jamaica-long-vest.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&ut

m_campaign=ABD230425) ist eine klassisches, schlichtes Anzugteil aus Seide, das

sich perfekt für das Pendeln zur Arbeit im Sommer eignet. Das Kleid Riffa (https

://www.lilysilk.com/us/the-riffa-dress.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&ut

m_campaign=ABD230425) ist ein klassisches Kleid in A-Linie mit

Rundhalsausschnitt und verdecktem Reißverschluss am Rücken, dreidimensionaler

Schnittstruktur und fließenden Bewegungen.