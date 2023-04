Der EuroStoxx 50 gab um 0,54 Prozent auf 4377,85 Punkte nach. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,56 Prozent auf 7531,61 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,27 Prozent auf 7891,13 Zähler. Der SMI dagegen schloss mit 0,40 Prozent im Plus auf 11 513,12 Punkte.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die meisten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut leicht nachgegeben. Die verhaltene Entwicklung vom Wochenstart setzte sich fort. Zahlreich vorgelegte Quartalsberichte führten bei Einzelwerten unterdessen zu stärkeren Kursausschlägen. Dem Schweizer Leitindex verhalf dies zu einem freundlichen Börsenschluss.

Die gemischt ausgefallenen US-Konjunkturdaten lieferten keine Impulse und auch die zahlreichen Quartalsberichte jenseits des Atlantiks bewegten die Kurse in Europa nicht sonderlich.

Die Anleger warten vor allem auf die Berichte von Technologieschwergewichten wie Microsoft und Alphabet , die nach dem Börsenschluss an der Wall Street ihre Zahlen vorlegen. Am Mittwoch folgt dann die Facebook- und Instagram-Mutter Meta sowie Amazon und Intel am Donnerstag.

"Jedes dieser Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass seine Nachrichten deutliche Auswirkungen auch auf den Gesamtmarkt haben können", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dazu an./ck/zb