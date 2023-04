Fortsetzung des erfolgreichen Bohrprogramms auf Eau Claire!

Fury Gold Mines besticht mit einem Update zu seinen Explorationsplänen für das Projekt Eau Claire im Territorium Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec. Im Jahr 2023 plant das Unternehmen, auf dem Projekt zwischen 15.000 und 20.000 Meter zu bohren, um

die hochgradige Ressource Eau Claire weiter zu erweitern, an den Erfolg von 2022 auf dem Grundstück Percival 14 Kilometer östlich von Eau Claire anzuknüpfen und mehrere Explorationsziele im Frühstadium entlang der Deformationszone Cannard bis zur Bohrreife voranzutreiben.

Ziel ist es, die Ressource Eau Claire, von der Fury Gold Mines weiß, dass sie in alle Richtungen offen ist, weiter zu erweitern und gleichzeitig nach neuen Entdeckungen in anderen Teilen des Landpakets Eau Claire zu suchen.

Fury Gold Mines beginnt das Jahr mit 16,2 Millionen CAD in der Kasse und etwa 60 Millionen CAD in Aktien von Dolly Varden Silver. Da mit gehört das Unternehmen wohl zu einem der bestfinanzierten Jungunternehmen in diesem Sektor.

Western Hinge Target

Die Bohrungen von Fury im Ziel Hinge führten zu einer Erweiterung der bekannten Grundfläche der hochgradigen Goldmineralisierung in der Lagerstätte Eau Claire um mehr als 25 %. Das Ziel Hinge bleibt sowohl in Fallrichtung nach Richtung Westen als auch nach oben und unten offen, was eine weitere beträchtliche Vergrößerung der mineralisierten Grundfläche im Rahmen der Bohrkampagne 2023 ermöglicht. Laut Interpretation erstreckt sich Hinge etwa einen Kilometer in Richtung Westen, wobei bisher nur 450 m erkundet wurden. Darüber hinaus zeigt das Vorhandensein von mehreren gestapelten mineralisierten Gängen das Potenzial des Zielgebietes Hinge, die Lagerstätte erheblich zu erweitern.

Percival

Das Grundstück Percival liegt 14 km östlich der Lagerstätte Eau Claire entlang der Deformationszone Cannard, die die Goldmineralisierung in der Region primär kontrolliert. Die Goldmineralisierung Percival wird derzeit durch einen 500 m mal 100 m großen Fußabdruck repräsentiert, wobei hochgradiges Gold bis 300 m unter der Oberfläche definiert ist (Abbildung 2), was derzeit durch Bohrhighlights von 13,5 m mit 8,05 g/t Gold, 7,5 m mit 4,38 g/t Gold und 9,5 m mit 2,73 g/t Gold dargestellt wird. Das Explorationsprogramm 2023 bei Percival wird sich auf die westlichen und einfallenden Erweiterungen der identifizierten hochgradigen Goldmineralisierung innerhalb eines steil nach Westen abfallenden Faltengelenks konzentrieren.

Cannard-Deformationszone

Die Cannard-Deformationszone beeinflusst die Verteilung der bekannten Goldvorkommen entlang ihrer kartierten Ausdehnung von mehr als 100 km, insbesondere die hochgradige Ressource Eau Claire von Fury und das Grundstück Percival. Das Explorationsprogramm 2023 wird sich darauf konzentrieren, mehrere bekannte geochemische Gold- und Multi-Element-Anomalien durch systematische, disziplinierte Exploration bis zur Bohrreife zu bringen. Die Anomalien befinden sich innerhalb oder in der Nähe der Cannard-Deformationszone entlang des Percival-Trends und des südlichen Teils des Projekts Lac Clarkie.

Bereits vor einigen Tagen hat Fury Gold Mines bereits mit den Bohrungen auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee begonnen. Die Bohrungen werden sich zunächst auf das Ziel Western Hinge konzentrieren, da das Unternehmen bestrebt ist, die hochgradige Goldlagerstätte Eau Claire zu erweitern. Die Bohrungen auf der Liegenschaft Percival werden später im 2. Quartal 2023 beginnen.

