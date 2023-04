Dash Hudson stellt KI-gestütztes Social Listening für die visuelle Landschaft von heute vor

NEW YORK, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Dash Hudson freut sich, die Einführung seiner KI-gestützten Social-Listening-Lösung bekannt zu geben. In einer Welt, in der soziale Medien von visuellen Inhalten dominiert werden, stellt dieses innovative Tool eine richtungsweisende Veränderung in der Art und Weise dar, wie Marken Konversationen überwachen, analysieren und daran teilnehmen können.

Da das Engagement in den sozialen Medien immer visueller wird, sind herkömmliche Social-Listening-Tools ins Hintertreffen geraten. Diese Einschränkungen beeinträchtigen die Fähigkeit von Marketingspezialisten, das Potenzial von Social Listening effektiv zu nutzen, um Daten an die Oberfläche zu bringen, ihre Strategien zu verfeinern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

„Da Videos in Kurzform weiterhin die sozialen Medien dominieren, brauchen Vermarkter fortschrittliche Tools, die über Text hinausgehen. Unsere neueste Innovation erfasst den gesamten Kontext sozialer Gespräche", so Thomas Rankin, Mitbegründer und CEO von Dash Hudson. „Die hochmoderne Lösung von Dash Hudson kombiniert die Leistungsfähigkeit unserer proprietären Technologie, Vision AI, mit umfassenden Social-Listening-Erkenntnissen, die in die gesamte Plattform integriert sind. Mit diesen Daten können Marketingteams tiefere Einblicke in die Stimmung der Community in den sozialen Medien gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen, um den Erfolg voranzutreiben."

Angetrieben von der proprietären Vision-AI-Technologie von Dash Hudson, die seit 2016 kontinuierlich dazulernt, geht das Tool über traditionelle Funktionen wie die Überwachung von Themen, Hashtags und Schlüsselwörtern hinaus, um visuelle Trends aufzudecken.

Der moderne Ansatz von Dash Hudson für Social Listening ermöglicht Social-Teams Folgendes:

Entdecken Sie die Kraft visueller Trends

Bringen Sie Ihre Marktintelligenz auf ein neues Niveau, indem Sie mit Vision AI von Dash Hudson über visuelle Trends auf dem Laufenden bleiben. Mit modernem Social Listening sind Social-Teams in der Lage, die Social-Media-Landschaft minutengenau im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass die Inhalte relevant sind und bei wichtigen Zielgruppen Anklang finden.