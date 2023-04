In Budapest verlor der Bux 0,44 Prozent auf 43 476,92 Punkte. Die Aktien des Ölkonzerns MOL und der OTP Bank weiteten ihre Vortagesverluste aus und gaben weitere 1,2 beziehungsweise 0,9 Prozent ab.

Die deutlichsten Verluste erlitt der Leitindex Wig-20 in Warschau. Er schloss 1,04 Prozent tiefer bei 1890,69 Punkten. Der breit gefasste WIG verlor 0,79 Prozent auf 62 147,08 Einheiten. Für die Anteilsscheine des Bergbaukonzerns KGHM ging es um 3,8 Prozent abwärts. Unter den Finanzaktien verloren PKO Bank 1,9 Prozent und Pekao Bank 0,8 Prozent. Die Aktien der Santander Bank Polska büßten nach Quartalszahlen 2,4 Prozent ein. Erste-Group-Analyst Lukasz Janczak beurteilte das Zahlenwerk in einer ersten Einschätzung dennoch als "solide".

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag nachgegeben und sich damit am weltweit schwächelnden Umfeld orientiert. Vor der Veröffentlichung der Quartalsberichte von Tech-Giganten wie Alphabet und Microsoft herrschte Zurückhaltung.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer