FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball-Liga rückt näher, die DFL hat einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. Einstimmig wurde nach DFL-Angaben auf einer gemeinsamen Sitzung des Präsidiums und des Aufsichtsrates am Dienstag beschlossen, dass "der Prozess bezüglich einer strategischen Partnerschaft auf Liga-Ebene fortgesetzt wird". Die Eckpunkte einer möglichen Investoren-Partnerschaft sollen den 36 Profi-Clubs bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai zur Entscheidung vorgelegt werden.

Würde Ende Mai eine Zweidrittel-Mehrheit - also mindestens 24 der 36 Profivereine - für den Einstieg stimmen, würde im nächsten Schritt die nationalen und internationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft namens "DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA" ausgelagert werden. Der Investor könnte dann mindestens 12,5 Prozent für eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren an dem neuen Unternehmen erwerben.