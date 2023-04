Schweden will von Dänemarks striktem Einwanderungskurs lernen

Offiziellen Zahlen zufolge haben in Schweden im vergangenen Jahr rund 18 700 Menschen Asyl beantragt, in Dänemark rund 4600, wie Ritzau meldete.

LYNGBY (dpa-AFX) - Schweden will sich künftig bei seiner Einwanderungspolitik stärker am strikten Kurs Dänemarks orientieren. Dänemark sei seinem Land in dieser Hinsicht 10 bis 15 Jahre voraus, sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge am Dienstag bei einem Besuch in Dänemark.

