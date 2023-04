US-Anleihen bauen Gewinne im Handelsverlauf aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Handelsverlauf noch etwas weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,83 Prozent auf 115,83 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,40 Prozent.

Die schwachen US-Aktienmärkte stützten die Anleihen. Dort kochten die Sorgen um den Bankensektor wieder hoch, nachdem die US-Regionalbank First Republic für das erste Jahresviertel einen Verlust von mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen gemeldet hatte, was deutlich mehr als erwartet war.

Zudem war das vom Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen im April deutlich hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Belastet wurde der Indikator durch spürbar eingetrübte Erwartungen, die laut dem Marktforschungsinstitut weiterhin auf eine Rezession hindeuten./ck/zb