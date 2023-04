Michter's begegnet Engpässen mit Kapazitätsinvestitionen und kündigt Neuerscheinung von 10-jährigem Roggen an

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Da Michter's aufgrund der starken Nachfrage

weiterhin mit Bestandsengpässen zu kämpfen hat, ergreift das Unternehmen

Maßnahmen, um die Kapazität verantwortungsvoll zu erweitern. In den letzten

Jahren hat Michter's seine Kapazitäten für die Fermentierung durch sechs

18.000-Gallonen-Fermenter der Firma Vendome Copper & Brass Works aus Louisville

erweitert. Ende 2022 stellte Michter's seine Kernbrennerei in Shively auf einen

24/7-Betrieb um. Darüber hinaus hat Michter's erhebliche Investitionen in seine

Abfüllbetriebe getätigt. Im Januar 2023 nahm das Unternehmen eine neue

Abfüllanlage in Betrieb, um noch mehr großartigen Whiskey auf den Markt zu

bringen.



Auch wenn diese Maßnahmen die nationale und internationale Nachfrage

wahrscheinlich nicht kurzfristig befriedigen können, so spiegeln sie doch das

ständige Bestreben wider, den Verbrauchern mehr Michter's anzubieten, ohne dabei

auf das höchste Qualitätsniveau zu verzichten, für das die Marke geschätzt wird.