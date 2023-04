AUTOMOBILI PININFARINA BAUT MANAGEMENTTEAM AUS UND KÜNDIGT NEUES FAHRZEUG FÜR ANSPRUCHSVOLLE SAMMLER AN

Der italienische Luxus-Automobilhersteller Automobili Pininfarina baut mit der Ernennung eines neuen Chief Technical Officer (CTO) und eines neuen Chief Operating Officer (COO) sein Managementteam aus.

Andrea Crespi wird im Managementteam des Unternehmens unter der Leitung von CEO Paolo Dellachà zum CTO ernannt, Andrea Novello zum COO.

Diese Neuerung im Hause Automobili Pininfarina fällt mit dem fünften Jahrestag der Unternehmensgründung im April 2018 in Rom zusammen.

in Rom zusammen. Automobili Pininfarina wird das fünfte Jahr seines Wachstums und seines reichhaltigen Markenerbes mit der Enthüllung der nächsten limitierten Auflage seines GT-Supersportwagens in diesem Sommer begehen.

Die preisgekrönten und Rekorde brechenden Erfolge des Battista wurden letzte Woche bei der Präsentation des ersten kanadischen Battista in Toronto gefeiert.

CAMBIANO, Italien, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich seines fünften Jahrestags gibt Automobili Pininfarina heute neue Maßnahmen bekannt, die seine Position als Hersteller der begehrtesten Luxusfahrzeuge der Welt mit reinem Elektroantrieb stärken sollen.

Neben der Vorstellung des neuen, von CEO Paolo Dellachà ernannten Managementteams bestätigte das Unternehmen außerdem die für diesen Sommer geplante Einführung eines exklusiven neuen Automobils in limitierter Auflage für anspruchsvolle Sammler.

Paolo Dellachà, der neue CEO von Automobili Pininfarina, erklärt: „Der fünfte Jahrestag von Automobili Pininfarina ist ein hervorragender Anlass, um die bemerkenswerten Leistungen der vielfältig talentierten Experten an unseren europäischen Standorten in Cambiano und München zu feiern. Andrea Crespi und Andrea Novello waren bereits im Unternehmen tätig und verfügen deshalb über die nötige Erfahrung, die Fähigkeiten und den Ehrgeiz, das Wachstum von Automobili Pininfarina auf progressive und nachhaltige Weise zu beschleunigen.

Der von uns entwickelte Battista hat Serienfahrzeug-Weltrekorde gebrochen und ist der erste elektrisch angetriebene GT-Supersportwagen, der Kunden auf der ganzen Welt, in Europa, in den USA und jetzt auch in Kanada erreicht. Es war mir ein Vergnügen, dieses Fahrzeug letzte Woche bei unserem exklusiven Vertriebspartner in Toronto persönlich vorzustellen.

Wir möchten in Zukunft noch mehr Kunden begeistern, und so freut sich unser Team darauf, in diesem Sommer das erste in einer Reihe spektakulärer neuer Fahrzeuge zu enthüllen, die wir für unseren wachsenden Kundenkreis vorbereitet haben. Wir werden eine neue Dimension unserer Kreativität präsentieren und gleichzeitig das Erbe von Pininfarina ehren."