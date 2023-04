Recorded Future führt neue Funktionen ein, um die Sichtbarkeit von Bedrohungen zu verbessern, die Automatisierung zu erhöhen und die Ausbreitung von Bedrohungen zu reduzieren.

BOSTON, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das Intelligence-Unternehmen, kündigte heute die neuesten Verbesserungen der Recorded Future Intelligence Cloud an, die sich auf die Verbesserung der Transparenz von Bedrohungen und die Automatisierung konzentrieren, um Sicherheitsteams in die Lage zu versetzen, die komplexe Bedrohungslandschaft zu bewältigen. Die neuen Funktionen bieten AI-enabled Automatisierung, eine tiefere Abdeckung digitaler Angriffsflächen und die Möglichkeit, globale Bedrohungen zu erkennen, um Verteidigern einen Vorteil zu verschaffen.

Unternehmen kündigt Intelligence-Analysen zur Priorisierung der Bedrohungen an, die am ehesten auf Unternehmen abzielen

„Die Angriffsfläche wird sowohl größer als auch komplexer, da das digitale Geschäftsleben inzwischen zur Realität geworden ist und motivierte Bedrohungsakteure jeden blinden Fleck ausnutzen wollen. Um den Angreifern einen Schritt voraus zu sein, ist ein umfassender Einblick in die Angriffsfläche, die Bedrohungsakteure und die Art und Weise, wie sie Ihr Unternehmen angreifen können, erforderlich. Unsere jüngste Entwicklung der Intelligence Cloud bietet diese Transparenz in Real-Time, so dass Verteidiger die Lage einschätzen, Prioritäten setzen und reagieren können, bevor ein Angriff überhaupt stattfindet, und ihr Geschäftsrisiko mindern können." – Craig Adams, Chief Product & Engineering Officer, Recorded Future

Zu den neuen Funktionen von Recorded Future Intelligence Cloud gehören:

AI-driven Automatisierung

Da die Bedrohungslandschaft immer komplexer wird, werden Sicherheitsteams mit immer mehr Daten überschwemmt, aber es gibt immer weniger Menschen, die diese verarbeiten können. Um den Gegnern einen Schritt voraus zu sein, brauchen sie intelligente Automatisierung. Recorded Future hat eine Malware-Bedrohungskarte eingeführt, die schnell eine nach Prioritäten geordnete und individuell angepasste Ansicht von Malware zeigt, die wahrscheinlich verwendet wird, um eine Organisation auf der Grundlage ihrer Branche, ihres Technologie-Stacks und der damit verbundenen Schwachstellen anzugreifen. In Kombination mit den automatisierten „Threat Hunting Playbooks" von Recorded Future können Sicherheitsteams mit minimalem Arbeitsaufwand nach relevanter Malware suchen. Zusammen mit den kürzlich eingeführten Recorded Future KI -Funktionen wird die AI-driven Automatisierung in den Bereichen Triage, Erkennung, Analyse und Entscheidungsfindung für Sicherheitsteams vorangetrieben.