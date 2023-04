Nikola Bakalov, CEO und Vorstandsvorsitzender der Fibank, erklärte: „Ich freue mich, ein weiteres Produkt ankündigen zu können, das unseren Kunden einen hohen Mehrwert bietet. Die World Elite Mastercard der Fibank wurde erstmals 2012 herausgegeben. Jetzt bringen wir die Metal Card auf den Markt, eine Kreditkarte der Spitzenklasse, die dem geschäftigen Lebensstil anspruchsvoller Kunden einen eleganten Touch verleiht. Sie ist eine treue Begleiterin auf allen Reisen. Ich danke unseren Partnern von Mastercard und Frau Vanya Manova insbesondere für ihr Vertrauen in die First Investment Bank und für unsere gemeinsamen Bemühungen, den Kunden in Bulgarien, die das Beste auf dem Bankenmarkt verdienen, ein einzigartiges Produkt anzubieten."

SOFIA, Bulgarien, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Am Vorabend ihres 30-jährigen Bestandsjubiläums bietet die Fibank (First Investment Bank) ihren Private-Banking-Kunden die Premium Metal World Elite Mastercard an, die in Bulgarien exklusiv von der Bank ausgegeben wird.

Fibank bietet Metal World Elite Mastercard in Bulgarien an

