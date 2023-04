Fibank bietet Metal World Elite(TM) Mastercard® in Bulgarien an

Die Kunden der neuen Metal Card haben Zugriff auf ein umfangreiches Paket anDienstleistungen und Optionen, darunter:- Mastercard ® Concierge: Organisation von Geschäfts- und Privatreisen,Vorbereitung von besonderen Veranstaltungen und Anlässen, aktuelle Informationenund Unterstützung;- Mitgliedschaft im prestigeträchtigen EGO-Club der Bank mit speziellenServiceangeboten, einschließlich eines persönlichen Bankiers;- Priority-Pass-Mitgliedschaft mit VIP-Zugang zu mehr als 1.300 Flughafenloungesin über 600 Städten weltweit;- Umfangreiche Reise- und Krankenversicherung.Nikola Bakalov, CEO und Vorstandsvorsitzender der Fibank, erklärte: "Ich freuemich, ein weiteres Produkt ankündigen zu können, das unseren Kunden einen hohenMehrwert bietet. Die World Elite(TM) Mastercard® der Fibank wurde erstmals 2012herausgegeben. Jetzt bringen wir die Metal Card auf den Markt, eine Kreditkarteder Spitzenklasse, die dem geschäftigen Lebensstil anspruchsvoller Kunden eineneleganten Touch verleiht. Sie ist eine treue Begleiterin auf allen Reisen. Ichdanke unseren Partnern von Mastercard und Frau Vanya Manova insbesondere für ihrVertrauen in die First Investment Bank und für unsere gemeinsamen Bemühungen,den Kunden in Bulgarien, die das Beste auf dem Bankenmarkt verdienen, eineinzigartiges Produkt anzubieten.""Die Metal World Elite(TM) Mastercard® vereint die wichtigsten Merkmale unsererMarke: ein modernes, umweltfreundliches Produktdesign sowie eine Reihe vonerstklassigen Lifestyle-Privilegien, Angeboten und unbezahlbaren Erlebnissen inBulgarien und auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass die Fibank-Kunden alserste die grenzenlosen Möglichkeiten unseres Priceless -Programms erlebendürfen", fügte Vanya Manova, Mastercard-Managerin für Bulgarien, Nordmazedonien,Albanien und Kosovo, sowie Vorstandsmitglied der Bulgarian Fintech Association,hinzu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2062597/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fibank-bietet-metal-world-elite-mastercard-in-bulgarien-an-301807554.htmlPressekontakt:Ivailo Alexandrov,Fibank (First Investment Bank),pr@fibank.bg,+359 2 800 2753Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135136/5494466OTS: Fibank

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Am Vorabend ihres 30-jährigen Bestandsjubiläums bietet die Fibank (First Investment Bank) ihren Private-Banking-Kunden die Premium Metal World Elite(TM) Mastercard® an, die in Bulgarien exklusiv von der Bank ausgegeben wird. Ein weiteres Mal präsentiert die Fibank als führender Anbieter von Kartenzahlungen ein außergewöhnliches Produkt in modernem Design, das die Vorteile von Kreditkarten mit dem Komfort und dem feinen Geschmack von World Elite(TM) verbindet.

Fibank bietet Metal World Elite(TM) Mastercard® in Bulgarien an

